Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.60 ↑

EUR 63.23 ↓

17 января Вторник

Уфа   °

Ректоры ведущих вузов Башкирии подпишут соглашение с муниципалитетами и работодателями о профориентации учащихся

ОБЩЕСТВО

Ректоры ведущих вузов Башкирии подпишут соглашение с муниципалитетами и работодателями о профориентации учащихся Фото: ИА "Башинформ"

Ректоры ведущих вузов Башкирии подпишут соглашение с муниципалитетами и работодателями о профориентации учащихся Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Члены Совета ректоров вузов Башкортостана проведут 19 января в городе Туймазы выездное заседание по профориентационной тематике. В мероприятии, помимо ректоров ведущих вузов республики, примут участие представители органов государственной власти РБ, руководители муниципалитетов, представители предприятий, выпускники общеобразовательных учреждений, родительская общественность.

Планируется проведение нескольких образовательных платформ, участников которых ждут мастер-классы, тренинги, лаборатории, круглый стол, родительское собрание и выставка-презентация региональных вузов.

Одним из главных событий форума станет подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве вузов, муниципальных районов и работодателей в вопросах профориентации учащихся.

Завершится мероприятие массовым студенческим флешмобом, агитирующим за выбор учреждений профессионального образования республики.

Теги: образование,совет ректоров
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть