Машины скорой помощи смогут таранить автомобили - СМИ Фото: Олег Яровиков Машины скорой помощи смогут таранить автомобили - СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Минздраве обсуждается возможность изменения законодательства, чтобы разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву. Вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи обсуждается как в Минздраве, так и среди пациентов.

Поводом для общественных возмущений стал случай в Петропавловске-Камчатском. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь. В результате пациент, 21-летний мужчина, к которому торопились медики, скончался.

«Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это не просто неумышленное убийство. Я бы сказала, что это умышленное убийство. Как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками», — прокомментировала замминистра здравоохранения.