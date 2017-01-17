В Уфе основам предпринимательства чаще всего учатся женщины - служба занятости Фото: Depositphotos.com В Уфе основам предпринимательства чаще всего учатся женщины - служба занятости Фото: Depositphotos.com

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Подавляющее большинство тех, кто решил обучиться основам предпринимательства прежде, чем начать собственное дело — женщины.

В Центре занятости населения Уфы рассказали, что с 2000 года слушателями бесплатных курсов по основам предпринимательской деятельности стали пять тысяч человек. Из них около 2,9 тысячи — женщины, свыше 1,8 тысячи — молодежь.

В 2016 году слушателями бесплатных бизнес-курсов стали более 270 уфимцев, свыше 170 из которых — женщины.

Большинство тех, или почти 200 человек, прошедших обучение в прошлом году, имеют высшее профессиональное образование. В целом за последние 16 лет количество слушателей, имеющих высшее образование, превысило 1770 человек.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 6 по 17 февраля Центр занятости населения Уфы совместно с Уфимским городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства организуют очередные бесплатные курсы-консультации по основам предпринимательской деятельности.

Стать слушателями курсов могут все желающие, включая пенсионеров и инвалидов, которым не противопоказано обучение в образовательных учреждениях общего назначения.

Более подробная информация — на сайте Центра занятости населения Уфы.