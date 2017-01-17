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17 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии пожилой мужчина подозревается в убийстве родного брата

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии пожилой мужчина подозревается в убийстве родного брата Фото: Андрей Старостин

В Башкирии пожилой мужчина подозревается в убийстве родного брата Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В одном из домов в Чекмагушевском районе Башкирии было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил против местного жителя уголовное дело по подозрению в убийстве.

По версии следствия, вечером 14 января два родных брата распивали алкоголь и поссорились, 62-летний мужчина нанес множество ударов по голове и телу 54-летнего брата обухом топора. Потерпевший скончался на месте, оба участника конфликта оказались ранее судимыми.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство,СКР по РБ
 
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