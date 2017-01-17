В Башкирии стартовал проект «Кадровый актив»

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане стартовало обучение первого набора слушателей образовательного проекта для молодых депутатов «Кадровый актив». Тема программы — «Современные управленческие технологии в системе местного самоуправления».

Как пояснили в Ассоциации молодых депутатов республики, проект направлен на улучшение деятельности народных избранников в муниципальных образованиях, повышение эффективности использования инновационного молодежного потенциала.

«Перед участниками «Кадрового актива Республики Башкортостан» стоит задача не просто подготовить и реализовать проекты по развитию территорий своего села или города, но добиться того, чтобы их разработки применялись на территории всей республики, носили универсальный характер», — рассказал руководитель проекта, председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев.

Помимо народных избранников, в проекте участвуют муниципальные служащие и выпускники Школы политического лидерства РБ.

Занятия для первого набора слушателей пройдут с 16 по 21 января 2017 года. Второй набор стартует с 30 января по 4 февраля.