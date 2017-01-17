В Башкирии педагогический университет выиграл грант в размере более 200 млн рублей на обучение специалистов в области ислама Фото: Олег Яровиков В Башкирии педагогический университет выиграл грант в размере более 200 млн рублей на обучение специалистов в области ислама Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы получит более 200 млн рублей на реализацию Государственной программы по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах. Кроме БГПУ, федеральными центрами реализации плана комплексных мероприятий выступают МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Пятигорский государственный университет.

В пресс-центре вуза уточнили, что реализацией программ по развитию исламского образования и профилактике экстремизма Башкирский педуниверситет занимается с 2008 года совместно с ЦДУМ РФ, ДУМ РБ, при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана. Основной вуз-партнер — Российский исламский университет. Специалисты по истории и культуре ислама, теологии, культурологии, педагогике, философии, социологии и другим гуманитарным наукам из разных вузов и научных учреждений республики объединены вокруг проекта и выполняют важную задачу по сохранению межконфессионального согласия в республике. БГПУ курирует научно-методическое сопровождение деятельности исламских образовательных учреждений, повышение квалификации преподавателей, подготовку учебно-методических пособий, внедрение в учебный процесс современных информационных технологий.