Минтруд прогнозирует рост зарплат в 2017 году Фото: Олег Яровиков Минтруд прогнозирует рост зарплат в 2017 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Зарплата россиян, по прогнозам Минтруда, в 2017 году будет расти. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ведомства Максим Топилин.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться», — сообщил министр, отметив, что увеличение коснется «не только номинальной, но и реальной» зарплаты.

«По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат», — уточнил Топилин.

В этом, по данным главы российского Министерства труда и социальной защиты, «сыграет роль и реализация указов Президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе».

Кроме того, в 2017 году, по мнению Максима Топилина, не будет расти безработица.

«Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года, — считает он. — По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации».

Также, по информации главы Минтруда, «время для повышения пенсионного возраста еще не пришло».

«Хотя бы потому, что у нас пока не настолько продолжительный период получения пенсии и население к такому решению не готово», — объяснил Максим Топилин.

Как пишет РБК, в конце декабря прошлого года эксперты HeadHunter и Superjob сообщили о том, что в 2017 году зарплаты работникам повысятся на восемь процентов, а число вакансий увеличится на пять процентов.