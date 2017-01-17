Минтруд прогнозирует рост зарплат в 2017 году Фото: Олег Яровиков
Минтруд прогнозирует рост зарплат в 2017 году
Минтруд прогнозирует рост зарплат в 2017 году Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Зарплата россиян, по прогнозам Минтруда, в 2017 году будет расти. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ведомства Максим Топилин.
«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться», — сообщил министр, отметив, что увеличение коснется «не только номинальной, но и реальной» зарплаты.
«По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат», — уточнил Топилин.
В этом, по данным главы российского Министерства труда и социальной защиты, «сыграет роль и реализация указов Президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе».
Кроме того, в 2017 году, по мнению Максима Топилина, не будет расти безработица.
«Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года, — считает он. — По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации».
Также, по информации главы Минтруда, «время для повышения пенсионного возраста еще не пришло».
«Хотя бы потому, что у нас пока не настолько продолжительный период получения пенсии и население к такому решению не готово», — объяснил Максим Топилин.
Как пишет РБК, в конце декабря прошлого года эксперты HeadHunter и Superjob сообщили о том, что в 2017 году зарплаты работникам повысятся на восемь процентов, а число вакансий увеличится на пять процентов.