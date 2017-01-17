В Едином реестре ФНС зарегистрировано 124,1 башкирских малых и средних предприятий

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Едином реестре ФНС России на данный момент зарегистрировано 124103 башкирских малых и средних предприятий. Полностью реестр должен быть готов к 10 августа 2017 года, субъекты бизнеса должны предоставить сведения о себе до 1 июля. Реестр ежегодно обновляет сведения о субъектах малого бизнеса на основании данных налоговой отчетности о среднесписочной численности работников и полученных доходов.

По текущим данным, в сфере малого и среднего бизнеса в Башкортостане заняты 349202 человека.

Статистика реестра показывает наличие в Башкортостане 47280 микропредприятий, 4482 — малых, 410 — средних. Число ИП — 71931 (микро — 71274, малых — 647, средних — 10).

Напомним, доходы микропредприятий за год не должны превышать 120 млн рублей, малых — 800 млн рублей, средних — 2 млрд рублей. Максимальная численность сотрудников микропредприятия не более 15 человек, малых — 100 человек, средних — 250 человек.