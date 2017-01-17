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17 января Вторник

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В Уфе Матч звезд Женской хоккейной лиги откроется танцем «Семь девушек»

СПОРТ

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Матч звезд Женской хоккейной лиги откроется танцем «Семь девушек». 19 января в «Уфа-Арене» в рамках Недели Звезд Хоккея-2017 выступит Ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова.

Для исполнения знаменитого танца, поставленного прославленным хореографом Файзи Гаскаровым, на льду, артисткам раздали специальные шипы, которые они будут надевать на обувь.

«Это нужно для техники безопасности и для того, чтобы танец был исполнен качественно, — прокомментировала солистка ансамбля Регина Мустафина. — В каких только нестандартных ситуациях мы не побывали с этим танцем: и на крыше, и под водой. Если бы нам раздали коньки, мы бы и так станцевали».

15 января на льду уже выступил мужской состав ансамбля, исполнивший танец «Страна Беркута» в постановке Рифа Габитова.

Неделя Звезд Хоккея проходит в Уфе с 15 по 22 января 2017 года в новом формате, объединяющем в едином стиле главные шоу сезона трех лиг — КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Теги: Неделя Звезд Хоккея,Ансамбль имени Гаскарова
 
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