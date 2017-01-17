В Уфе победитель III Международного флешмоба музейного селфи получит армейскую плащ-палатку

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В среду, 18 января, пройдет III Международный флешмоб музейного селфи. Жители всех стран будут выкладывать свои фотографии на фоне музеев или внутри них с экспонатами. Ко Дню музейного селфи готовятся и в Республиканском музее Боевой Славы и Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Уфимцы и гости столицы могут посетить музеи, сделать селфи с понравившимся экспонатом и опубликовать его на странице музея в «ВКонтакте», а также на своей странице с использованием тега #MuseumSelfie. Для проведения акции вход в музеи будет бесплатным с 11.00 до 18.00. Участник флешмоба, набравший наибольшее количество «лайков» на странице музея, станет обладателем армейской плащ-палатки.

Сотрудники музеев дали рекомендации, как правильно делать селфи в музее.

1) На фотографии забавно смотрится имитация позы статуи. Подойдите ближе и убедитесь, что копируете верно.

2) Фотографируясь с объектом, убедитесь, что он точно попал в кадр, и вы его не загораживаете.

3) Селфи — это важно, но не мешайте остальным посетителям.

4) Помните: на лестницах главное — безопасность.

5) Если фотографируетесь в зоологическом музее, к примеру, с рогами на стене, проверяйте, что на снимке они четко «прилажены» к вашей голове, иначе шутка не сработает.

6) Если примеряете костюм в интерактивной зоне — надевайте одновременно только один.

7) Не пересекайте запретительные линии перед экспонатами, даже если позади них — хорошие возможности для селфи.

8) Свет — важный элемент фотографии: снимайтесь только в хорошо освещенных местах.

9) Фотографируясь на улицах, следите, чтоб не попасть под машины.

10) Не снимайте на ходу.

Родоначальницей популярного флешмоба #MuseumSelfie стала Мар Диксон (Великобритания). Она ведет сайт о музеях и искусстве, а большой забег по музеям устроила несколько лет назад вместе со своей дочкой. Снимки обрели успех и вдохновили последователей. В этом году многие российские музеи с удовольствием принимают участие в акции и призывают посетителей выкладывать снимки. Главное — не забывать ставить ссылки (теги) на музеи: в таком случае их сотрудники смогут найти ваши фото и разместить лучшие на страницах своих учреждений.