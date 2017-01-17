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17 января Вторник

Уфа   °

В Уфе предприятие нарушило нормы утилизации медицинских отходов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе предприятие нарушило нормы утилизации медицинских отходов Фото: Андрей Старостин

В Уфе предприятие нарушило нормы утилизации медицинских отходов Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе предприятие, занимающееся утилизацией мусора, в том числе медицинских отходов, нарушило экологическое законодательство. Больничные материалы сжигались в дизельных установках на полигоне в Черкассах, однако нормы не соблюдались, вследствие чего загрязнялся воздух. Более того, эту деятельность «Спецавтохозяйство» проводило, не получив разрешения Росприроднадзора, в котором указывается допустимый объем.

«В рамках административного дела предприятие оштрафовано на 40 тысяч рублей. Нарушение устраняется — оформляется проект предельно допустимых выбросов», — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Теги: экология,выбросы,воздух
 
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