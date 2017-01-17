Уфимцев приглашают на бесплатные курсы по основам предпринимательства Фото: Олег Яровиков
Уфимцев приглашают на бесплатные курсы по основам предпринимательства
Уфимцев приглашают на бесплатные курсы по основам предпринимательства Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Центр занятости населения Уфы совместно с Уфимским городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства организуют очередные бесплатные курсы-консультации по основам предпринимательской деятельности. Занятия пройдут с 6 по 17 февраля.
Стать слушателями курсов могут все желающие, включая пенсионеров и инвалидов, которым не противопоказано обучение в образовательных учреждениях общего назначения.
Более подробная информация — на сайте Центра занятости населения Уфы.