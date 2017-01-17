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17 января Вторник

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Уфимцев приглашают на бесплатные курсы по основам предпринимательства

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Уфимцев приглашают на бесплатные курсы по основам предпринимательства Фото: Олег Яровиков

Уфимцев приглашают на бесплатные курсы по основам предпринимательства Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центр занятости населения Уфы совместно с Уфимским городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства организуют очередные бесплатные курсы-консультации по основам предпринимательской деятельности. Занятия пройдут с 6 по 17 февраля.

Стать слушателями курсов могут все желающие, включая пенсионеров и инвалидов, которым не противопоказано обучение в образовательных учреждениях общего назначения.

Более подробная информация — на сайте Центра занятости населения Уфы.

Теги: курсы,основы предпринимательства
 
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