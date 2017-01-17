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В Уфе впервые открылся шоурум от «Первого Треста»на правах рекламы
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УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.
Группа компаний «Первый трест» подготовила уникальный шоурум в жилом комплексе «Уфимский кремль».
Основная цель шоурума - продемонстрировать рациональное использование пространства квартиры и готовые мебельные решения в интерьере. Здесь можно самостоятельно оценить комфорт предлагаемой обстановки, увидеть квартиру «во всей красе» и примерить на себя роль ее хозяина.
Шоурум был создан совместно с партнером фабрикой мебели «Ре-Форма», одной из успешных компаний по производству мебели в России.
«Здесь можно вдохновиться на перемены, увидев, как можно обустроить свою квартиру и наслаждаться уютом каждый день. Мы будем рады, если какие-то из наших идей люди возьмут на вооружение», — отметили организаторы.
Подробности по телефону: +7 (347) 222-0-111.
ЖК «Уфимский кремль» — крупнейший проект по застройке в историческом центре Уфы. Девять высотных домов бизнес-класса в квартале улиц Цюрупы — Коммунистическая — Октябрьской Революции — Проспект Салавата Юлаева. Пять домов уже сданы.