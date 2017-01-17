Жители Башкирии могут отказаться взаимодействовать с коллекторскими бюро, не включенными в госреестр Фото: Depositphotos.com Жители Башкирии могут отказаться взаимодействовать с коллекторскими бюро, не включенными в госреестр Фото: Depositphotos.com

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В конце прошлого года Федеральная служба судебных приставов стала надзорным органом для коллекторов. Пока она включила в свой реестр лишь 26 профессиональных взыскателей долгов. В то же время, по данным самой ФССП, на рынке сейчас работают порядка 553 тысяч коллекторских бюро. С января этого года организации, не внесенные в реестр, не имеют права заниматься коллекторской деятельностью. Вместо взыскания долгов они могут быть сами оштрафованы за ведение незаконной деятельности на сумму до 2 млн рублей. Несмотря на то, что изменения произошли совсем недавно, некоторые находчивые заемщики уже взяли их на вооружение, сообщают «Известия».

«В качестве причины просрочки платежей 60 процентов должников называют ухудшение финансового положения, 28 процентов — потерю работы, а четыре процента уже указывают, что «коллекторское агентство находится вне реестра», — рассказала президент коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.

Эксперты подтверждают, что такой способ не платить по кредитам является абсолютно законным.

«Заемщики могут отказываться взаимодействовать с такими коллекторскими агентствами на вполне законных основаниях, — подтверждает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. — При общении с представителями коллекторских агентств рекомендуется проверять, внесены ли они в госреестр, опубликованный на сайте ФССП России».

В ФССП предпочли не делать прогнозов по поводу того, когда и сколько коллекторских агентств будет включено в реестр, отметив, что заявки претендентов рассматриваются в течение 20 дней.

Новые правила, установленные законом, запрещают коллекторам применять физическую силу, угрозы, а также наносить вред имуществу и здоровью должника. Взыскатели не могут звонить должникам чаще двух раз в неделю и по ночам, а также пытаться встретиться лично чаще одного раза в неделю.

Заемщики оперативно реагируют на любые изменения, которые позволяют снизить тяжесть долгового бремени. Например, когда 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физлиц, клиенты активно подавали иски о самобанкротстве и использовали закон, чтобы не платить по кредитам. Такая практика позволяла, как минимум выиграть время, ведь судебные процессы длятся месяцами. В случае реструктуризации долга по решению суда клиенты получали более комфортный график платежей по кредиту при увеличении сроков погашения.