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17 января Вторник

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Школьники и студенты Башкирии будут «собирать» космический мусор

ОБЩЕСТВО

Школьники и студенты Башкирии будут «собирать» космический мусор Фото: Олег Яровиков

Школьники и студенты Башкирии будут «собирать» космический мусор Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане для школьников и студентов будет организована олимпиада, посвященная космосу, сообщает пресс-служба регионального парламента. Башкортостанское отделение Российской экологической партии «Зеленые» выступит соорганизатором в проведении олимпиады для школьников и студентов по вопросам космического мусора.

По инициативе депутатов Госсобрания РБ Руфины Шагаповой и Вячеслава Аброщенко в Уфе состоялся круглый стол на тему «Космический мусор», в котором принял участие летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко. Участниками обсуждения также стали активисты молодежного крыла Русского географического общества. Студенты получили возможность пообщаться с летчиком-космонавтом и задать ему вопросы.

Теги: Госсобрание РБ
 
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