Школьники и студенты Башкирии будут «собирать» космический мусор Фото: Олег Яровиков Школьники и студенты Башкирии будут «собирать» космический мусор Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане для школьников и студентов будет организована олимпиада, посвященная космосу, сообщает пресс-служба регионального парламента. Башкортостанское отделение Российской экологической партии «Зеленые» выступит соорганизатором в проведении олимпиады для школьников и студентов по вопросам космического мусора.

По инициативе депутатов Госсобрания РБ Руфины Шагаповой и Вячеслава Аброщенко в Уфе состоялся круглый стол на тему «Космический мусор», в котором принял участие летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко. Участниками обсуждения также стали активисты молодежного крыла Русского географического общества. Студенты получили возможность пообщаться с летчиком-космонавтом и задать ему вопросы.