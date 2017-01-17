В Башкирии объявлен конкурс мини-грантов социальных проектов

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УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» и Благотворительный фонд «Мать и Дитя» (г. Стерлитамак) объявляют Конкурс мини-грантов социальных проектов «Действуем вместе».

Конкурс проводится с целью создания условий для успешного развития и реализации проектных инициатив активных жителей, привлечения общественности к решению задач социально-экономического развития республики. К участию приглашаются некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные организации и учреждения региона, инициативные группы и частные лица.

Конкурс по поддержке социально значимых проектов проводится по следующим направлениям: развитие волонтерского движения; поддержка технического и творческого потенциала; проектные инициативы, направленные на воспитание уважения среди детей, подростков и молодежи к ценностям семьи; внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений населения; инициативы, направленные на ведение здорового образа жизни; благоустройство дворов как пространств общественной активности с обязательным вовлечением населения и органов местного самоуправления.

Заявки принимаются с 1 по 15 февраля одним из следующих способов: на электронную почту sonkorb@mail.ru; отправить по почте или принести по адресу: 450009, г. Уфа, ул. Комсомольская, 35, Общественный фонд развития города. Положение о конкурсе можно скачать на сайте Регионального ресурсного центра «Действуем вместе».

Победители проектов получат финансирование. Грантовый фонд Конкурса составляет 300 тысяч рублей, размер мини-гранта — 25 тысяч рублей. Средства будут предоставлены Благотворительным фондом «Мать и дитя».