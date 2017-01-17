В Уфе пройдет чемпионат России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги Фото: ИА "Башинформ" В Уфе пройдет чемпионат России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

28-29 января в Уфе на стадионе «Строитель» состоятся третий и четвертый этапы чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. В составах участников — сильнейшие гонщики мира.

Как сообщила главный специалист пресс-службы Мотофедерации России Ирина Горькова, в этом году в Суперлигу входят четыре команды. Это прошлогодний чемпион «Мега-Лада» (Тольятти), бронзовый призер прошлого года «Башкортостан-ЦТВС имени Г.Кадырова» (Уфа), команда «Каустик» (Стерлитамак) и команда «ЦТВС Каменск-Уральский» (Каменск-Уральский), в которую вернулся действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич. Не подала заявку для участия в соревнованиях-2017 серебряный призёр прошлого года команда «ЦСКА-Москва», поэтому в командном чемпионате России не примет участия воспитанник уфимского мотоспорта, чемпион мира и действующий чемпион России Дмитрий Колтаков, который в прошлом сезоне представлял Москву.

По итогам двух этапов первое место с результатом восьми командных очков у команды «Мега-Лада», второе место с восемью командными очками у «ЦТВС Каменск-Уральский», третье место с тремя очками занимает команда Уфы и четвертое место, также с тремя очками, у команды Стерлитамака. Таким образом, у команд-соперников за первое и третье места равное количество очков, поэтому можно ожидать, что зрелище для болельщиков на мотогонках в Уфе будет очень интересным.

До середины января 2017 года было неизвестно, сможет ли Уфа принять запланированные всероссийские и международные соревнования в новом году, так как у организатора — Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова — уже третий год нет стабильного финансирования. В течение двух лет Уфу покинули два ведущих спортсмена — Дмитрий Колтаков и Егор Мышковец. В начале сезона многократный чемпион мира и России, чемпион Европы, капитан команды Николай Красников был вынужден отказаться от участия в соревнованиях, а состояние и спортивная деятельность легендарного уфимского клуба остаётся под вопросом.

Но, несмотря на трудности, команду Уфы достойно представили на первых этапах Суперлиги юные спортсмены Башкортостана и Швеции — Иван Чичков, Никита Шадрин, Никита Богданов и Ове Лёдстрём. Юниоры дружной международной спортивной семьёй защищали честь столицы республики, и по итогам их выступления смело можно сказать, что эти юные спортсмены — большое будущее российского и мирового мотоспорта.

На третьем и четвертом этапах, которые состоятся в Уфе 28 и 29 января, уфимская команда «Башкортостан-ЦТВС имени Г.Кадырова» выступит в полном боевом составе. Произойдут замены, так как Иван Чичков получил травму в декабре 2016 года на первом этапе личного чемпионата России, проходившем в Тольятти, и в настоящее время находится на реабилитации после операции. Ове Лёдстрём не сможет приехать в Уфу, поскольку будет защищать свою команду на родине, в шведской лиге. Имя капитана и остальных участников уфимской команды будут окончательно заявлены в соответствии с регламентом соревнований, ближе к датам гонки.

За «Каустик» (Стерлитамак) заявлен следующий состав: чемпион Европы Андрей Шишегов, Алексей Иванов, вице-чемпион Европы-2016 Дмитрий Солянников, юниоры Вадим Свинухов и Никита Тарасов.

В команде Тольятти два гонщика из тройки лидеров нынешнего личного чемпионата мира — Даниил Иванов и Игорь Кононов, чемпион Европы-2013 Игорь Сайдуллин и Никита Толокнов.

За Каменск-Уральский выступит чемпион мира-2016 — Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, чемпион Европы-2014 Василий Несытых и Евгений Шаров.

Справка. Первый командный чемпионат России по мотогонкам на льду состоялся более 20 лет назад. Он стал продолжением проводившегося с 1976 по 1991 год командного чемпионата СССР и чемпионата СНГ (1992). По лиговому принципу чемпионат проводится с 2001 года.