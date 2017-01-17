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17 января Вторник

Уфа   °

В Уфе открылась выставка на мотивы частушек времен Великой Отечественной войны

КУЛЬТУРА

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии работает выставка «Боевой задор» художника-педагога Нины Агафоновой-Сайкиной. В экспозиции представлены сюжеты на мотивы частушек времен Великой Отечественной войны, которые исполнены с использованием различных живописных и графических техник. Каждая работа художника отражает яркий, эмоциональный образ задорного народного юмора.

Выставка продлится до 1 марта.

Нина Николаевна Агафонова-Сайкина родилась в 1955 году в посёлке Кировка Нуримановского района Башкортостана. Художник-педагог, член Региональной общественной организации Международной федерации художников ЮНЕСКО, Творческого союза художников Республики Башкортостан, бронзовый призер ВДНХ СССР, почетный работник образования Российской Федерации. Лауреат Всероссийского конкурса методических разработок «100 друзей». С 1980 года участвует в многочисленных групповых выставках в России и за рубежом.

Теги: выставки
 
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