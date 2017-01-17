В Уфе можно посмотреть коллекцию из более чем 100 головных уборов народов Средней Азии

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном музее Республики Башкортостан начинает работу передвижной выставочный проект «Головные уборы народов Средней Азии». Открытие выставки состоится 18 января в 11.00.

Коллекция из более чем 100 национальных головных уборов народов, населяющих среднеазиатские государства, является результатом проведенной в 2016 году автомобильной экспедиции «Азиатское кольцо». Участники поездки не только проехали по самым отдаленным уголкам Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, но и смогли собрать коллекцию тюбетеек и других традиционных головных уборов.

Как сообщили в пресс-службе музея, посетители выставки смогут узнать об истории возникновения тюбетейки, многочисленных видах этого простого головного убора, его важной роли в народных праздниках и обрядах, магических свойствах, приписываемых тюбетейке.

Среди экспонатов выставки — казахский мужской головной убор айыр-колпак, праздничный женский саукеле, надеваемый невестой на свадьбу, тюбетейки дуппи, зер такия и топу; киргизские тебетей, топу и калпак, традиционный головной убор замужней женщины элечек, на изготовление которого уходит от 10 до 40 метров ткани; узбекские четырехгранные мужские тюбетейки чусти, старинные и современные женские головные уборы, отличающиеся изысканной красотой и богатым шитьем золотой нитью, представлен многоступенчатый процесс изготовления тюбетейки, исходные материалы для производства; таджикские дуппи, токи, тупи, топу, вязаная шапочка пакол, коллекция красочных памирских тюбетеек.

Выставка «Головные уборы народов Средней Азии» будет экспонироваться в Уфе до 2 марта.