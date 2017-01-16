Боец по прозвищу «башкир» Ильфат Амиров рассказал о своей победе в Китае

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УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В начале января профессиональный боец ММА, наш земляк Ильфат Амиров единогласным решением судей стал победителем рейтингового боя в рамках WLF в Китае. Бой проходил по приглашению китайской стороны в городе Ченьжоу. По итогам поездки Исполком Всемирного курултая башкир организовал пресс-конференцию с молодым башкирским чемпионом.

В боях приняли участие 26 китайцев и 26 представителей других государств, рассказал Ильфат Амиров. Он был единственным спортсменом из нашей страны, представляя одновременно и Россию, и Башкортостан. 27-летний Ильфат выступал в весовой категории 70 кг. Спортсмен имеет прозвище «башкир» и принимал кубок победителя, надев национальную башкирскую шапку, отороченную лисьим мехом. Денежный приз Ильфат планирует потратить на дальнейшее развитие своей спортивной карьеры.

«Я родился в Кумертау. Самой первой моей победой стало третье место на соревнованиях по дзюдо в моем родном городе. Тогда мне было 11 лет. Затем учился в кадетском корпусе в Ишимбае. Там начал заниматься рукопашным боем, — вспоминает Ильфат. — А первую российскую награду получил в 2008 году на Всероссийском турнире по панкратиону».

Сегодня Ильфат Амиров уже является победителем всероссийских и международных турниров по ММА, грепплингу и комплексному единоборству. В ММА Ильфат Амиров пришел в 2007 году, когда переехал в Москву. Там и находится его центральная тренировочная база. В то же время молодой спортсмен поступил в аспирантуру на исторический факультет БашГУ.

«Радует, что сегодняшней молодежи интересны спортивные достижения, здоровый образ жизни, — говорит заместитель председателя Всемирного Курултая башкир Вельмир Азнаев. — Такие личности, как Венер Галеев, Хабир Сулейманов, Ильфат Амиров могут быть отличным примером. Наша задача — объединить достойных молодых представителей нашего народа, который они прославляют во всем мире».

Ильфат Амиров мечтает выступить в Америке. «Самое важное для бойца — это терпение. Когда я только начинал, проигрывал подряд несколько раз, но это меня не остановило. Пока молод, буду драться», — говорит спортсмен.

На память о встрече титулованному бойцу от имени Всемирного Курултая башкир подарили книгу «Башкиры» из серии «Народы и культуры».