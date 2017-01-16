Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37

EUR 63.12

16 января Понедельник

Уфа   °

«Салават Юлаев» проиграл в овертайме в Астане

СПОРТ

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Астане завершился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Счёт открыли уфимцы в первом периоде, когда Томаш Мертл реализовал большинство — 1:0.

В начале второго периода гости сразу получили три шайбы в свои ворота — 1:3.

Но сменив в воротах Андрея Гаврилова на Никласа Сведберга, ещё в этом отрезке матча уфимцы сумели вернуть равновесие — 3:3. Отличились Максим Майров и впервые в сезоне Александр Нестеров.

На последней минуте овертайма гости пропустили контратаку и проиграли этот матч — 3:4.

Следующий матч «Салават» сыграет 18 января в Казани против «Ак Барса».

Теги: Хоккей,КХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть