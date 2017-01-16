Пенсионеров Башкирии предупреждают о мошеннических схемах при единовременной выплате

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Пенсионеров Башкирии призывают быть бдительными при получении единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей. «Единая Россия» сообщила о существовании мошеннических схем. Преступники используют доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях.

В ряде городов России зафиксированы случаи того, как неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пожилых все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

Как сообщили в пресс-службе партии, для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. Выплата осуществляется автоматически.

С инициативой установить данную выплату в августе 2016 года выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единой России» в Госдуме.

В Башкирии по состоянию на 16 января единовременную выплату получили 740 тысяч пенсионеров. Всего на эти цели направлено более 5,805 млрд рублей.