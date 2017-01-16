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16 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии горит здание грузинского кафе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии горит здание грузинского кафе Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Ольга Измер | Видео: группа «БашДТП»/ Ольга Измер

В Башкирии горит здание грузинского кафе Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Ольга Измер | Видео: группа «БашДТП»/ Ольга Измер

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане горит здание грузинского кафе. Очевидец происшествия выложил видео в группу «БашДТП» «Вконтакте». ЧП произошло 16 января на трассе М-5 в Иглинском районе, недалеко от деревни Субакаево.

По сообщению источника, придорожное кафе не было даже застраховано. Хозяин заведения недавно скончался, его супруга должна была привести из Грузии документы для продажи. По неподтвержденной информации, возможной причиной пожара мог стать взорвавшийся газовый баллон.

На место возгорания прибыли огнеборцы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: пожар
 
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