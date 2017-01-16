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16 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии жители Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии жители Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки»

Фото: администрация г. Кумертау

В Башкирии жители Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки»

Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители города Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки». Для этого они приняли участие в необычном флешмобе, который прошел в ночь на старый Новый год. Участники праздника выстроились в форме большой буквы «К» и зажгли фонарики. Все это действо снято с воздуха и в дальнейшем будет отправлено авторам «Елок».

Помимо флешмоба, в этот день состоялось закрытие главной городской елки. Гостей праздника приветствовали герои популярной российской киноленты «Елки» — лыжник и сноубордист, которые рассказали о новой современной лыжероллерной трассе и недавно присвоенном Кумертау статусе Территории опережающего развития. В течение праздничного представления герои искали Деда Мороза для того, чтобы передать потерявшееся письмо от мальчика, который попросил для своего города благополучия и новых социальных объектов, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: старый новый год,киносага &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;елки&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;
 
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