В Башкирии жители Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки» Фото: администрация г. Кумертау



В Башкирии жители Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки» Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители города Кумертау хотят попасть в следующую часть киносаги «Елки». Для этого они приняли участие в необычном флешмобе, который прошел в ночь на старый Новый год. Участники праздника выстроились в форме большой буквы «К» и зажгли фонарики. Все это действо снято с воздуха и в дальнейшем будет отправлено авторам «Елок».

Помимо флешмоба, в этот день состоялось закрытие главной городской елки. Гостей праздника приветствовали герои популярной российской киноленты «Елки» — лыжник и сноубордист, которые рассказали о новой современной лыжероллерной трассе и недавно присвоенном Кумертау статусе Территории опережающего развития. В течение праздничного представления герои искали Деда Мороза для того, чтобы передать потерявшееся письмо от мальчика, который попросил для своего города благополучия и новых социальных объектов, сообщили в администрации муниципалитета.