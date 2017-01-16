В Уфе на Крещение подготовят четыре «иордани» Фото: Олег Яровиков В Уфе на Крещение подготовят четыре «иордани» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на Крещение подготовят четыре «иордани», сообщили в мэрии. После праздничного ночного богослужения в храмах с 18 на 19 января пройдут крестные ходы, затем состоится погружение в воду. Крестный ход к купели на старой пристани на реке Белой (напротив Монумента Дружбы) произойдет 19 января в 10.30, к купели в районе железнодорожного моста в Нижегородке — в 10:00, к проруби на Солдатском озере в Парке Якутова в 10:00. Купель на озере Кашкадан в одноименном парке будет освящена 18 января в 23:00 — 23:15.

По данным спасательных служб, в последние годы несчастных случаев и серьезных происшествий на Крещение не зафиксировано. Все меры безопасности принимаются заблаговременно. В местах, где лед был недостаточно прочным, его нарастили сотрудники уфимского Поисково-спасательного отряда. Кроме того, «иордани» будут оборудованы сходнями и оградой, обогреваемыми палатками для переодевания. Планируется организация точек общепита. Как всегда, возле купелей запланировано дежурство спасателей, сотрудников полиции и медработников.