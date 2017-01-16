Объем страховых взносов в Башкирии существенно возрос - Пенсионный фонд Фото: Олег Яровиков Объем страховых взносов в Башкирии существенно возрос - Пенсионный фонд Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане в 2016 году обеспечено поступление страховых взносов от плательщиков в объеме 75 млрд рублей на обязательное пенсионное страхование. Еще 17,4 млрд рублей пришлись на обязательное медицинское страхование.

В декабре прошлого года перечислено в бюджет Пенсионного фонда более 10 млрд рублей. Это на 2,3 процента больше, чем в декабре 2015 года, сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Башкортостану.

По сравнению с 2015 годом, объем страховых взносов в регионе существенно возрос. В бюджет ПФР — на 3,1 млрд рублей, в бюджет ФФОМС прирост поступлений составил 1,281 млрд.

Наибольшая доля поступлений традиционно пришлась на организации топливной промышленности, химии и нефтехимии, электроэнергетики, машиностроения, транспорта, учреждений здравоохранения и образования.

По объемам поступлений республика продолжает занимать ведущие позиции как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по стране.