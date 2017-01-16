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16 января Понедельник

Уфа   °

Россияне после новогодних праздников могут сэкономить до 50 процентов на отдыхе за границей - «Известия»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Россияне после новогодних праздников могут сэкономить до 50 процентов на отдыхе за границей - «Известия» Фото: автор

Россияне после новогодних праздников могут сэкономить до 50 процентов на отдыхе за границей - «Известия» Фото: автор

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Россияне после новогодних праздников, в конце января и начале февраля, могут сэкономить до 50 процентов на отдыхе за границей. Произошел ожидаемый спад цен на турпутевки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей туроператоров.

Самые выгодные направления конца зимы 2017 года — Таиланд и Европа. Не упали в цене лишь отечественные горнолыжные курорты.

Туроператоры проанализировали бронирование со второй половины января и пришли к выводу, что путешественники намерены сэкономить: россияне полетят в недорогой Таиланд, отказавшись от дорогой Доминиканы. Но, несмотря на выгодные предложения, туристы не слишком охотно приобретают путевки.

Теги: туризм,отдых
 
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