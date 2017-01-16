Правительство России внесло изменение в оплату общедомовых расходов на ЖКХ Фото: Олег Яровиков Правительство России внесло изменение в оплату общедомовых расходов на ЖКХ Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в плату за содержание жилого помещения. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Таким образом, мы переводим общедомовые расходы из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья», — цитирует Дмитрия Медведева на совещании с вице-премьерами РИА Новости.

Глава Правительства выразил уверенность, что это позволит улучшить работу жилищно-коммунального сектора, повысит прозрачность при формировании платы и сделает ее более предсказуемой для людей.

Новый документ регулирует структуру оплаты коммунальных услуг. Жители многоквартирных домов на общих собраниях самостоятельно устанавливают размер этой платы. Она не может превышать нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что ранее разница между индивидуальными приборами учета и общедомовыми всегда поглощалась расходами на общедомовые нужды, куда, в том числе, входили различные незаконные подключения, а также квартиры, в которых официально никто не проживал, но нелегально находились жильцы, не использовавшие счетчики.