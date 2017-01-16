В 1937 году в Башкирии на «литературных полдниках» обсуждали антисоветское поведение писателей - Архив печати Фото: Книжная палата РБ В 1937 году в Башкирии на «литературных полдниках» обсуждали антисоветское поведение писателей - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Об антисоветском поведении бывшего члена Союза писателей Башкирии и соцреализме в искусстве рассказывает газета «Красная Башкирия» в своих публикациях 1937 года. Эти и другие темы обсуждались на популярных в то время «литературных полдниках», которые проводились на разных площадках. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«12 января, в 12 часов дня, в помещении «Красной Башкирии» состоится очередной литературный полдник», — информирует газета. На мероприятии обсудят проведение в Уфе Пушкинских дней. Вниманию литкружковцев и всех интересующихся предлагалось чтение глав из повести С. Сухачевского, рассказа П. Куликова, а также декламация стихотворений.

На литературном полднике, запланированном на 24 января в помещении правления союза писателей республики, с докладом о социалистическом реализме выступит режиссер русского государственного драматического театра Рожковский, сообщает издание. В газете отмечается, что «участники вечера литературы и искусств, выступающие с читкой своих произведений, должны явиться для репетиции».

6 марта 1937 года литературный полдник состоится в помещении издательства областных газет, говорится в публикации. Первый вопрос в повестке мероприятия: «Об антисоветском поведении бывшего члена русской секции ССП Башкирии И.П. Недолина и С. Сухачевского». Также планировалось чтение произведений, поступивших для печатания в альманахе.

Издание информирует, что с 8 апреля 1937 года газета «Красная Башкирия» должна доставляться подписчикам Уфы с 7 до 8.30 в день выхода, и просит сообщать «о неаккуратной доставке».

Справка. Прозаик и журналист Иван Недолин (Маркелов) родился в деревне Буруново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в 1892 году. Участвовал в рейде Блюхера по Уралу. Работал в газетах «Власть труда», «Красная Башкирия». В его книге «Рейд Блюхера» (1932) воспроизводятся события похода партизанской южноуральской армии под командованием Блюхера и братьев Кашириных в тылу белогвардейцев. В 1937 году писатель был репрессирован и до 1946 года находился в заключении. После освобождения работал в Башгосиздате. Скончался в 1947 году. Реабилитирован посмертно.

Уроженец Тобольской губернии (ныне Курганская область) Степан Сухачевский с 1932 года находился на газетно-журнальной работе, являлся литературным сотрудником газет «Красный Крым», «Советская Киргизия», «Красная Башкирия». В его повести «У Белого Яра» описана обстановка, создавшаяся после занятия Кургана белогвардейцами в 1918-1919 годах.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.