В Уфе 39 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: Андрей Старостин
В Уфе 39 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей
В Уфе 39 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: Андрей Старостин
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В 2016 году в Уфе 39 женщин изъявили намерение отказаться от своих новорожденных детей. В результате профилактической работы органов опеки и попечительства удалось сохранить в семьях 25 младенцев.
В 2015 году было зафиксировано 50 намерений отказа, 31 был предотвращен. Об этом сообщает Городская служба профилактики отказов от новорожденных детей, которая действует в столице с 2014 года.