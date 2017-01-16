В Уфе избиение преподавателя вуза могло быть заказным Фото: Олег Яровиков В Уфе избиение преподавателя вуза могло быть заказным Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе избиение преподавателя Башкирского госуниверситета могло быть заказным. В прошедшую пятницу, 13 января, неизвестный мужчина ударил 62-летнего профессора кафедры физической электроники и нанофизики БашГУ прямо в аудитории. Полицейские оперативно задержали предполагаемого обидчика.

По словам студентов, пострадавший преподаватель «очень строгий и требовательный, «советской школы».

«Никаких поблажек он никому не делал. Не знаешь — пересдавай. Опоздал на экзамен — пересдавай. Кто-то в армию или «академ» уходил из-за него. Конечно, у него были разногласия со студентами», — приводит слова студентки факультета сайт «Комсомольская правда-Уфа».

Обучающиеся также считают, что нападавший — один из давних студентов профессора, а само избиение могло быть заказным.