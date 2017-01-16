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16 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии предприятие незаконно добывало на берегу Инзера песчано-гравийную смесь

ОБЩЕСТВО

В Башкирии предприятие незаконно добывало на берегу Инзера песчано-гравийную смесь Фото: Олег Яровиков

В Башкирии предприятие незаконно добывало на берегу Инзера песчано-гравийную смесь Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Архангельском районе Башкортостана ООО «Уралдорстрой» привлечено к административной ответственности за незаконную добычу песчано-гравийной смеси на правом берегу реки Инзер. Министерство природопользования и экологии региона лицензии на пользование недрами на этом участке не выдавало.

Предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей, его руководитель на 30 тысяч, сообщили в Минэкологии РБ. Кроме того, природоохранное ведомство планирует обратиться с иском в суд о выплате суммы ущерба, причиненного природе. Он оценен в 330 тысяч рублей.

Теги: экология
 
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