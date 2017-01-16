С 1 января универсальные электронные карты упразднены Фото: ria.ru С 1 января универсальные электронные карты упразднены Фото: ria.ru

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 1 января 2017 года упразднены универсальные электронные карты (УЭК). Ранее они применялись в качестве полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Обслуживание карт и оказание услуг с использованием УЭК прекращается с 31 марта 2017 года, сообщили в отделе претензионной работы АО «Башкирский регистр социальных карт».

Региональные электронные приложения (транспортное приложение «Единый социальный проездной билет», дисконтное приложение) размещенные на УЭК, продолжают работать до окончания срока их действия и сопровождаются республиканским регистром социальных карт.

Решение о ликвидации УЭК в декабре 2016 года приняла Госдума, объясняя это внедрением другого документа в качестве основного, удостоверяющего личность гражданина РФ — паспорта в виде пластиковой карты с интегральной микросхемой.

АО «УЭК» было создано в мае 2010 года с целью обеспечить к 2014 году универсальными картами всех граждан России. Реализация проекта постоянно затягивалась из-за нехватки средств, в конце концов, от него решено отказаться.