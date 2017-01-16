Житель Башкирии ударил ножом в живот ревнивую жену

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана ударил ножом в живот ревнивую жену. Супруги выпивали у себя дома на улице Старовосточной в деревне Восточной Мелеузовского района. 54-летняя женщина приревновала мужа, устроив ему допрос с пристрастием. Ответы ей не понравились, начался скандал. Под воздействием алкоголя мужчина, доказывая свою правоту, взял кухонный нож и ударил жену в живот. Пострадавшую увезли в больницу. Медики сообщили в полицию о госпитализации 49-летней женщины с ранением брюшной полости.

Участковый задержал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Стражи порядка выяснили, что в биографии местного жителя уже есть судимости по аналогичным статьям. Орудие преступления изъято. Злоумышленник признался в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.