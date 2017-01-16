Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37

EUR 63.12

16 января Понедельник

Уфа   °

В России появился День войск национальной гвардии

ПОЛИТИКА

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России появился День войск национальной гвардии. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 16 января 2017 года.

Дата установлена для сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Праздник будет отмечаться 27 марта.

Национальная гвардия была создана в России 5 апреля 2016 года на базе внутренних войск МВД. Новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью. В тесном контакте с Министерством внутренних дел он продолжит решать задачи, возлагавшиеся на подразделения ОМОНа и СОБРа.

Теги: праздники,День войск национальной гвардии
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть