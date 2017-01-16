В Уфе состоится ярмарка вакансий предприятий транспорта и связи Фото: Администрация г.Уфы
В Уфе состоится ярмарка вакансий предприятий транспорта и связи
В Уфе состоится ярмарка вакансий предприятий транспорта и связи Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Центр занятости населения Уфы приглашает 19 января посетить ярмарку вакансий для предприятий сферы транспорта и связи.
В числе предлагаемых вакансий — водитель, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, тракторист, электромонтер-релейщик, электромонтер по обслуживанию подстанции и шиномонтажник.
Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.
Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.