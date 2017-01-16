В Уфе состоится ярмарка вакансий предприятий транспорта и связи Фото: Администрация г.Уфы В Уфе состоится ярмарка вакансий предприятий транспорта и связи Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центр занятости населения Уфы приглашает 19 января посетить ярмарку вакансий для предприятий сферы транспорта и связи.

В числе предлагаемых вакансий — водитель, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, тракторист, электромонтер-релейщик, электромонтер по обслуживанию подстанции и шиномонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.