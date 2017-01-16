В Башкирии мать на два дня оставила без присмотра пятилетнюю дочь и двухлетнего сына в палатке у пруда

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане мать на два дня оставила без присмотра пятилетнюю дочь и двухлетнего сына в палатке у пруда. Мировой судья по Благовещенскому району приговорил оставившую в опасности своих детей 25-летнюю местную жительницу к восьми месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов заработка.

Установлено, что прошлым летом женщина работала в кафе на берегу пруда в пригороде Благовещенска, рядом с деревней Сунеевка. Вместе с тремя детьми она ночевала в туристической палатке. В июле мать, взяв с собой семилетнюю дочь, уехала к знакомым распивать алкоголь. Двоих детей — пятилетнюю дочь и двухлетнего сына — она на два дня оставила в палатке рядом с водоемом без присмотра. Отдыхающие вызвали полицию.

Несовершеннолетних увезли в больницу. Потом их передали под опеку бабушки.

Подсудимая признала свою вину. Сейчас детей у матери изъяли. Решается вопрос о лишении ее родительских прав, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.