Производителей пельменной продукции Башкирии приглашают на фестиваль «Всемирный день пельменя» Фото: ИА "Башинформ" Производителей пельменной продукции Башкирии приглашают на фестиваль «Всемирный день пельменя» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Производителей пельменной продукции Башкортостана приглашают на фестиваль «Всемирный день пельменя», который пройдет в Ижевске 11 февраля.

Фестиваль посвящен блюдам пельменного типа, широко представленным в национальной кухне народов России и мира. «Всемирный день пельменя» проводится для консолидации населения, повышения уровня этнокультурной компетентности молодежи и упрочения семейных ценностей, подчеркнули в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ.

Среди возможных форм участия — презентация «национального блюда», характерного для региона в рамках интерактивной выставки «Гастрономическая карта России», продажа пельменной продукции на ярмарке, а также на площадке «Пельменного СъесТа». При этом все участники автоматически получают возможность голосовать за премию «Золотой Пельнянь-2017».

Получить более подробную информацию о предстоящем пельменном фестивале можно на сайте Минсельхоза Башкортостана.