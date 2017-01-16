Жительница Башкирии едва не зарезала якобы пристававшего к ней молодого гостя

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана едва не зарезала якобы пристававшего к ней молодого гостя. Инцидент произошел в канун Нового года, 29 декабря. В квартире 43-летней жительницы Мечетлинского района она, ее брат и двое односельчан выпивали. Когда все спали, хозяйка дома проснулась, взяла на кухне нож и несколько раз ударила им 24-летнего гостя. Проснувшиеся мужчины отобрали у нее холодное оружие. Позже женщина пояснила: ей показалось, что к ней стал приставать молодой человек.

Потерпевшего с колото-резаными ранениями доставили в районную больницу. При допросе он отрицал домогательства. Республиканский Следственный комитет возбудил против местной жительницы уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.