В Башкирии машинист дорожного катка наехал на рабочего Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии машинист дорожного катка наехал на рабочего Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане машинист дорожного катка наехал на рабочего. Туймазинский межрайонный следственный отдел по материалам проверки трудовой инспекции возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего машиниста дорожного катка Иглинского дорожного ремонтно-строительного управления. Он подозревается в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».

Версия следствия следующая. Днем 11 июля прошлого года машинист на спецмашине укатывал асфальт на трассе М-5 в Туймазинском районе. Он нарушил ряд нормативов по ведению и безопасности таких работ: не выдержал безопасного расстояния между катком и асфальтоукладчиком. Это привело к наезду на 27-летнего дорожного рабочего. Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Работник утратил общую трудоспособность на треть.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд технических и судебно-медицинских исследований», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.