В Уфе напавшему на сотрудниц магазина подростку предъявлено обвинение Фото: Андрей Старостин В Уфе напавшему на сотрудниц магазина подростку предъявлено обвинение Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе напавшему на сотрудниц магазина 16-летнему подростку республиканский Следственный комитет предъявил обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

Как сообщало агентство «Башинформ», подросток в магазине торговой сети «Монетка» без причин несколько раз ударил ножом ранее ему незнакомую 23-летнюю девушку, работающую там менеджером, причинив тяжкий вред ее здоровью. Затем несколько ранений получила 59-летняя кассир. С ней он также не был знаком. Женщин увезли в больницу. Медики своевременно оказали потерпевшим помощь. Информация о нападении на работников и их госпитализации с ранениями поступила в полицию вечером 10 января.

Сейчас проводятся экспертные исследования, назначенные постановлением следователя СКР. Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело находится на личном контроле руководителя следственного управления СКР по РБ Григория Житенева. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.