Песню легендарной рок-группы «Дервиш-хан» сыграет симфонический оркестр Национальной гвардии России

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Песню культовой башкирской рок-группы «Дервиш-хан» сыграет симфонический оркестр. Известный уфимский музыкант, руководитель этно-рок-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов опубликовал на своей странице в соцсети фрагмент репетиции с Образцово-показательным симфоническим оркестром войск Национальной гвардии РФ. «Посвящается памяти легендарной группы «Дервиш-хан» — так музыкант подписал видеоролик.

Одна из самых популярных песен «Нисек барһың тик шулай бул» («Будь таким, какой ты есть») Дима Маннана на стихи Ангама Атнабаева исполняется в переложении для солиста (вокал, курай) и оркестра. Коллектив играет под управлением дирижера — начальника симфонического оркестра, уроженца Башкирии, подполковника Азата Шахмухаметова, который дружил с покойным лидером группы «Дервиш-хан». Репетиция в Москве прошла во время поездки в Москву с проектом Башгосфилармонии «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром».

«Мы готовим новую программу к 100-летию республики, пишем новые песни, — рассказал агентству «Башинформ» Ринат Рамазанов. — 28 апреля планируем свой сольный концерт, возможно, новая композиция будет включена в него».