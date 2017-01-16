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16 января Понедельник

Уфа   °

Единовременную выплату получили 740 тысяч пенсионеров Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Единовременную выплату получили 740 тысяч пенсионеров Башкирии Фото: Андрей Старостин

Единовременную выплату получили 740 тысяч пенсионеров Башкирии Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По состоянию на 16 января, единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получили 740 тысяч пенсионеров Башкортостана.

Отделение Пенсионного фонда в полном объеме обеспечило финансирование доставочных организаций для единовременной денежной выплаты пенсионерам региона.

Всего на эти цели направлено более 5,805 млрд рублей, сообщил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров.

По его словам, получателям пенсий через кредитные и иные организации зачисление единовременной денежной выплаты на их счета в сумме 3,295 млрд рублей завершено в полном объеме.

С 13 января почтальоны доставляют единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем, у кого дата доставки пенсии с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата в размере пяти тысяч рублей будет произведена с 24 по 28 января с доставкой на дом. Конкретные сроки доставки указаны в квитанциях к поручению при доставке пенсии в декабре.

Как пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по РБ, при отсутствии пенсионера дома единовременную выплату он сможет получить по 28 января в почтовом отделении, в котором выплачивается пенсия, или ее доставят в феврале вместе с пенсией.

Единовременная денежная выплата, не полученная самим пенсионером, может быть выплачена членам его семьи и наследникам в том же порядке, что и пенсия, не полученная в связи со смертью.

Теги: Пенсионный фонд,единовременная выплата
 
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