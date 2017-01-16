В Башкирии православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017» Фото: скриншот видео
В Башкирии православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017»
В Башкирии православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017» Фото: скриншот видео
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкортостане православная молодежь присоединилась к всемирной акции «Колядка-2017». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла массовую акцию запустили участники движения «Православные Добровольцы» и сотрудники Молодежного отдела Московской городской епархии.
Для участия в акции необходимо было опубликовать в социальной сети исполнения колядки на русском или любом другом национальном языке. Эстафету москвичи дружным коллективом передали добровольцам из регионов. Православная молодежь Уфы присоединилась к всемирной акции и поздравила весь мир с Рождеством Христовым, сообщили в Уфимской епархии.