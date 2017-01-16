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16 января Понедельник

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В Башкирии с 1 февраля стартует операция «Снегоход»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с 1 февраля стартует операция «Снегоход» Фото: Андрей Старостин

В Башкирии с 1 февраля стартует операция «Снегоход» Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 по 28 февраля в Башкортостане пройдет операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение принято Правительством республики.

В рамках операции будут организованы мероприятия по профилактике нарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Координация проведения операции «Снегоход» возложена на Госинспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ, Министерство природопользования и экологии РБ совместно с Управлением ГИБДД МВД по Башкортостану.

Теги: операция «Снегоход»
 
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