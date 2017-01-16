Более 56 тысяч рождений детей зарегистрировали органы ЗАГС Башкирии в 2016 году Фото: Олег Яровиков Более 56 тысяч рождений детей зарегистрировали органы ЗАГС Башкирии в 2016 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

56 201 акт о рождении детей зарегистрировали органы ЗАГС Башкортостана в 2016 году. Эта цифра на 3840 больше (7,3 процента), чем актов о смерти. Число зарегистрированных смертей составило 52 361 (-3.4 процента).

Больше актов о рождении по сравнению с прошлым годом зарегистрировано в Кумертау (+3,8 процента), Стерлитамакском районе (+3,5 процента), в Уфе (+0,9 процента), Зианчуринском (+0,6 процента) и Нуримановском (+0,4 процента) районах.

Количество смертей сократилось в Краснокамском (-17,9 процента), Нуримановском (-15,9 процента), Татышлинском (-15 процентов), Салаватском (-11,9 процента), Илишевском (-11,4 процента) районах. В Уфе уменьшение составило 1,8 процента, — сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

В 2016 году органы ЗАГС республики зарегистрировали около 160 тысяч актов гражданского состояния, в числе которых рождение и смерть человека, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства.

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