Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37

EUR 63.12

16 января Понедельник

Уфа   °

В банке вакансий Башкирии насчитывается 30,8 тысячи рабочих мест - Минтруд

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В банке вакансий Башкирии насчитывается 30,8 тысячи рабочих мест - Минтруд Фото: Андрей Старостин

В банке вакансий Башкирии насчитывается 30,8 тысячи рабочих мест - Минтруд Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается почти 30,8 тысячи рабочих мест, на которые претендуют более 23,3 тысячи «официальных» безработных.

Как сообщили в службе занятости, уровень регистрируемой безработицы в регионе, по сравнению с началом года, незначительно снизился и составляет 1,16 процента.

В Уфе уровень безработицы равен 1,01 процента. В столице Башкортостана насчитывается сейчас шесть тысяч официально зарегистрированных безработных. Всего на учете в районных филиалах Центра занятости населения башкирской столицы состоят 6,5 тысячи человек.

Теги: занятость населения,рынок труда
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть