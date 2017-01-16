В банке вакансий Башкирии насчитывается 30,8 тысячи рабочих мест - Минтруд Фото: Андрей Старостин
В банке вакансий Башкирии насчитывается 30,8 тысячи рабочих мест - Минтруд
В банке вакансий Башкирии насчитывается 30,8 тысячи рабочих мест - Минтруд Фото: Андрей Старостин
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается почти 30,8 тысячи рабочих мест, на которые претендуют более 23,3 тысячи «официальных» безработных.
Как сообщили в службе занятости, уровень регистрируемой безработицы в регионе, по сравнению с началом года, незначительно снизился и составляет 1,16 процента.
В Уфе уровень безработицы равен 1,01 процента. В столице Башкортостана насчитывается сейчас шесть тысяч официально зарегистрированных безработных. Всего на учете в районных филиалах Центра занятости населения башкирской столицы состоят 6,5 тысячи человек.