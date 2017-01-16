В башкирском Роспотребнадзоре за год зарегистрировались 909 малых предприятий Фото: открытый источник В башкирском Роспотребнадзоре за год зарегистрировались 909 малых предприятий Фото: открытый источник

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике Роспотребнадзор зарегистрировал 909 уведомлений о начале предпринимательской деятельности. Как напомнили в ведомстве, здесь подлежат регистрации 28 видов предпринимательства. 44 процента новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилось в Уфе. 5,5 — в Стерлитамаке, 4,3 — в Нефтекамске, 3,7 — Кумертау, 3,4 — в Туймазах и одноименном районе. Ни одного предприятия не зарегистрировано в Балтачевском и Зилаирском районах.

Зарегистрировавшиеся ИП и организации относились к 21 виду деятельности. 37 процентов от общего количества уведомлений относились к предприятиям общественного питания, 34 — розничной торговле, девять процентов составили бытовые услуги, 5,5 — турагентства, 5,4 — пекарни и кондитерские.

Не поступило уведомлений о начале производства кожи и изделий из нее, мебели, тары, упаковки, стройматериалов, масел и жиров, сахара, диетических продуктов.