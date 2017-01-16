В Уфе пройдет юбилейный конкурс «Учитель года» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет юбилейный конкурс «Учитель года» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 17 по 31 января пройдет очный этап юбилейного XX городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2017». Наряду с главной номинацией, победителя назовут и в номинации «Лучший учитель года башкирского языка и литературы».

С каждым годом конкурс приобретает всё больший размах и значимость. В заочном этапе в конце прошлого года конкурсанты представили эссе и свой интернет-ресурс. В очном этапе испытания продолжат 48 учителей — неординарных, творческих, лучших в профессии. В конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана» примут участие 23 педагога, сообщили в управлении образования Уфы.

Во вторник, 17 января, во Дворце моторостроителей в 15 часов состоится церемония открытия конкурса. 18 января в гимназии №105 будет проходить методический семинар; на следующей неделе (25-26 января) в лицее №52 и в гимназии №105 пройдут открытые уроки и их самоанализ; с 23 по 27 января — мастер-классы; 30 января — «Образовательный проект» и 31 января — круглый стол.

Итоги конкурса будут подведены в феврале.