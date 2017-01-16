Сборная Башкирской лиги успешно дебютировала на Сочинском фестивале «КиВиН-2017»

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сборная БашЛиги успешно дебютировала на самом ярком КВНовском событии сезона — Сочинском фестивале «КиВиН-2017». Завершился первый тур фестиваля, где выступили 10 команд республики, сообщил председатель «Башкирской открытой лиги КВН» Урал Каримов.

На фестивале выступили 11 команд из Башкортостана. Сборная Башкирской лиги впервые участвовала в фестивале «КиВиН», ранее она играла на башкирском языке. Во второй тур вышла команда КВН «Уфа», повышенный рейтинг получила женская сборная УЮИ МВД России, рейтинг — команды «Gadget», «Сборная башкирской лиги», «Три метра» из Уфы.

«Для первого раза самобытная команда из Башкортостана выступила удачно. Получили рейтинг, дающий право на участие без отбора в региональных и межрегиональных лигах Международного союза КВН, — уточнил собеседник. — В будущем хочется видеть в Высшей лиге самобытную башкирскую команду, и мы начинаем свое движение. В планах много работы и игр в КВН».